NBA | Paolo Banchero come Patrick Ewing | in 7 partite oltre 150 punti e 50 rimbalzi Dal 1976 solo Shaquille O’Neal più rapido

(Di mercoledì 2 novembre 2022) I numeri dicontinuano, giustamente, a far impressione. La prima scelta assoluta al Draft di quest’anno sta mettendo insieme grandi quantità di statistiche importanti, alle volte pure impressionanti. E tra queste ce n’è una che lo accomuna a un grande degli Anni ’90,. In particolare, arriva il dato sui giocatori più veloci a raggiungere 150e 50in carriera dalla stagione-1977. E in questo frangentesi unisce, con setteimpiegate, a, Terry Cummings, Michael Brooks e Bernard King. I nomi più famosi sono il primo e l’ultimo, l’uno tra i migliori centri della storia, l’altro facente parte della Hall of Fame e anch’egli con le ...

