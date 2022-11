L’annuncio di Erdogan | «La Russia torna a far parte dell’accordo sul grano» Mosca | «No a usi militari dei corridoi»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il traffico delle navi con ilnel Mar Nero riprende oggi, 2 novembre. Ad annunciarlo è il presidente della Turchia Recep Tayyipche ha anche riferito del ritorno dellaallacipazioneche ha permesso finora l’esportazione deldai porti ucraini e da cui recentementesi era ritirata, a seguito dell’attacco del porto di Sebastopoli, in Crimea. Il ministero della Difesa russo ha confermato quanto detto dal presidente turco.ha resto noto che in giornata avrà un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per trattare gli ultimi sviluppo del conflitto trae Kiev. In questi giorni era già paventata dadi Putin la possibilità che l’accordo ...