Gemma Galgani pausa da Uomini e Donne e sbarco in un nuovo programma | ecco quale

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Da anni si vocifera di un possibile abbandono didi. In queste ore, però, queste voci si stanno facendo sentire più forti che mai e stanno diventando sempre più concrete. Il volto storico del dating show di Maria De Filippi, infatti, pare sia in procinto di prendersi unadal L'articolo proviene da KontroKultura.

La nuova edizione di Uomini e donne vede sempre meno protagonista. La dama torinese, uno dei personaggi di punta della trasmissione di Maria De Filippi, è finita ai margini delle storie di cui si parla in studio. Al centro della scena è tornata con ...Si tratta di, che stando a quanto si legge sul sito Comingsoon.it, sarebbe pronta ad affrontare una nuova avventura televisiva . In particolare la famosa dama del trono over nei ...La storica dama di Uomini e Donne potrebbe dire addio al dating show. Sono dieci anni che Gemma Galgani è la protagonista assoluta delle dinamiche che si creano in studio. Memorabili i suoi scontri ...La nuova edizione di Uomini e donne vede sempre meno protagonista Gemma Galgani. La dama torinese, uno dei personaggi di punta della trasmissione di Maria De Filippi, è finita ai margini delle storie ...