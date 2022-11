Strage di Halloween | gli effetti personali recuperati dopo la tragedia di Seul

(Di martedì 1 novembre 2022) Scarpe, borse, giubbotti sporchi e insanguinati: sono glidelle vittime delladi Seoul, in Corea del Sud, avvenuta alla festa di, la prima celebrata in strada...

Scarpe, borse, giubbotti sporchi e insanguinati: sono gli effetti personali delle vittime delladi Seoul, in Corea del Sud, avvenuta alla festa di, la prima celebrata in strada dopo la pandemia. Nel quartiere della movida di Itaewon si stima che sabato sera ci fossero circa ...Seul, 1 nov. - Il ministro dell'Interno sudcoreano, Lee Sang Min, si è scusato per ladia Seul. 'Porgo le mie scuse per il fatto che questo incidente sia avvenuto nonostante lo Stato abbia una responsabilità illimitata per la sicurezza della popolazione', ha detto Lee ...Scarpe, borse, giubbotti sporchi e insanguinati: sono gli effetti personali delle vittime della strage di Seoul, in Corea del Sud, avvenuta ...(LaPresse) Omaggio alle vittime della strage di Halloween a Seul: molti cittadini hanno pianto le oltre 150 persone morte durante i festeggiamenti di due ...