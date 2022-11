Rangers-Ajax | le formazioni ufficiali

(Di martedì 1 novembre 2022) Di seguito ledella sfida, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League. Alle 21:00 Gli scozzesi ospiteranno i lancieri all’Ibrox Stadium, nel gran finale del Gruppo A. Inon partecipavano alla fase a gironi di UEFA Champions League (UCL) dal 2010/11, ma l’emozione è durata poco, visto che sono usciti sconfitti da tutte le partite subendo una media di quasi quattro gol a partita (3,8). L’unico modo per gli scozzesi di avere ancora un posto in Europa è quello di scansare l’dal terzo posto, una possibilità ardua: dovrebbero vincere questa partita con un margine di almeno 5 gol. La situazione è andata deteriorandosi anche nelle competizioni nazionali, ad esempio il pareggio per 1-1 col Livingston che ha permesso ...

Commenta per primo: McGregor, Tavernier, Colak, S. Davis, Kent, Sands, Sakala, Barisic, Arfield, King, Tillman.: Pasveer, J. Timber, Bassey, Alvarez, Wijndal, Bergwijn, Taylor, Tadic, Sanchez, Kudus, ...CLASSIFICA GRUPPO A: Napoli 15 punti; Liverpool 12;3; Glasgow0