Meteo | ultimi giorni col sole | in arrivo piogge e freddo Le previsioni per la settimana

Roma - Dagli ombrelloni agli ombrelli, la lunga estate 2022 finirà ovunque entro questa settimana: il cedimento dell'anticiclone africano permetterà l'ingresso di impulsi atlantici con piogge già ...Le previsioniparlano chiaro: in vista c'è una svolta autunnale per le prossime ore. Finiti gli effetti dell'... Quest'porteranno sull'Italia aria decisamente più fredda, questa volta di ...Si passerà quindi dagli ombrelloni ancora aperti in spiaggia agli ombrelli per ripararci dalla pioggia. Come spiegano i meteorologi del sito il Meteo.it, entro questa settimana finirà l’estate, dato ...Bilancio di Confcommercio e Bagni marini: “Aperto il 90% delle strutture. Sfruttato il meteo favorevole con richieste per b&b e affittacamere” ...