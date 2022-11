Il CorSport | flop Pogba | 8 milioni di stipendio per zero minuti giocati

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 novembre 2022)ha ufficialmente rinunciato ai Mondiali. Proprio quando stava per tornare in campo e aveva ricominciato ad allenarsi con la Juve, si è fatto male di nuovo. Un problema legato alla lesione del menisco, scrive il Corriere dello Sport, per la quale si è reso necessario l’intervento chirurgico, anche selo ha rimandato sperando che la terapia conservativa facesse effetto. Il quotidiano sportivo scrive dellegato all’acquisto di mercato da parte del club bianconero. 8dinetti per. “L’11 luglio veniva annunciato l’ingaggio di Paulda parte della Juventus, un contratto da 8netti più 2 di bonus con scadenza fissata al 30 giugno 2026 e un ruolo da ...