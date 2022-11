Curva Inter | nuova testimonianza | «Minacciavano di tagliarci la gola»

(Di martedì 1 novembre 2022) Spunta unasu quanto è successo nelladell’: «Ci hanno minacciato dila» Arrivano nuove testimonianze su quello che è successo nelladell’durante la partita contro la Sampdoria. La Repubblica riporta quella di Paolo, un nome di fantasia. Di seguito il suo racconto. «A fine primo tempo hanno detto a tutti noi che eravamo indi uscire. Un ragazzo, molto giovane, ha messo le mani addosso a un uomo, nonostante ci fosse sua figlia di sei o sette anni. Il clima era caldo, qualcuno urlava ‘non sai chi sono io, ti taglio la’. Oppure un altro ‘o uscite con le buone o vi buttiamo fuori, qui comandiamo noi e si fa come diciamo noi’. Temevo che nella calca ...

