Castagne | non solo intestino e colesterolo | la proprietà magica del pane dei poveri

(Di martedì 1 novembre 2022) Nel Medioevo erano considerate ildei. Ricche di carboidrati e povere di acqua possono essere una valida alternativa al, alla pasta e alla farina, soprattutto per chi è celiaco. Parliamo delle, che dipingono le tavole d'autunno e ci riempiono di vitamine, potassio, fosforo, magnesio e zinco in maniera naturale. Sono ricche di amminoacidi e hanno potere antiossidante che aiuta la nostra pelle a mantenersi idratata e al riparo dai danni del sole. Inoltre, fanno bene all', riducono il, hannoantibatteriche. Crude, cotte o ridotte in farina, in cucina danno sfogo alla fantasia. Unico neo: le calorie, 170 ogni cento grammi. Per il resto, è bene farsi prendere in castagna.

