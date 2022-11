Caffé | quello che accade in questo bar è sorprendente | boom di clienti

Corriere della Sera

C' è un rave che ancora nessuno è riuscito a far chiudere ed èche quotidianamente viene inscenato sui media da Matteo Salvini, plenipotenziario leghista con delega al recupero dei voti ...L'appuntamento per Finale Emilia, invece, è in programma giovedì 10 novembre, alle ore 15, mentreper Cavezzo è previsto giovedì 17 novembre alle ore 15. L'infermiere di Comunità rappresenta ... Matteo Salvini Party | Il Caffè di Massimo Gramellini