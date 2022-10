Ravennate | cadavere trovato in un frutteto | ipotesi omicido

Ildi un uomo è stato trovato ieri mattina tra i frutteti a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, accanto a un gruppo di case nelle campagne lungo via Barignano. Al momento l'ipotesi ...Lunga nuvola bianca di Terence Biffi,classe '90, che nel viaggio ha trovato una cura all'... si trova davanti a untrovato lungo le scale. Nulla di strano, una morte accidentale, se ...Il cadavere di un uomo è stato trovato ieri mattina tra i frutteti a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, accanto a un gruppo di case nelle campagne lungo via Barignano. Al momento l'ipotesi pri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...