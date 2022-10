Pil | la crescita continua ma decelera | +0 5% nel terzo trimestre | +2 | 6% sull’anno

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Neldell’anno l’economia italiana fa registrare unadello 0,5% in termini congiunturali e del 2,6% in termini tendenziali. E’ la stima preliminare dell’Istat che ha sottolineato: “La fase espansiva del Pil prosegue pertanto per il settimoconsecutivo, ma inzione rispetto al secondodell’anno”. Laacquisita per il 2022 è pari al 3,9%. Il– ha precisato l’Istituto di statistica – ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto alprecedente e una giornata lavorativa in meno rispetto aldel 2021. La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel ...