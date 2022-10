Nel dolce divenir di un sogno

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Nele di unVincenzo Calafiore Quantunque abbia amato nel mio recente passato la mia età, e abbia con le condiviso momenti se pur in verità brevi di puro sollazzo, e mi sia stato concesso da ella di poter attraversare navigando a volte di lievi remate, e a volte le sue terribili procelle, sono ahimè qui giunto a questo terrapieno, ultimo mio baluardo in difesa di quella mia per gentil concessione la mia tarda età. Scoprire ahimè quanto sia difficile rimanere aggrappato al legno di buona speranza o di disillusa attesa di una misera compensazione tra l’ieri di mio e ildomani in questo mare grande come un oceano. Ogni dì salpare da un porto diverso sulla stessa rotta dei sogni che come nuvole bianche svaporate o grandi iceberg galleggianti a volte mi fanno vagare per giorni e giorni senza ...