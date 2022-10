Milan-Salisburgo | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Gara valida per la sesta ed ultima giornata del gruppo H della fase a gironi di Champions League 2022/2023. È un vero e proprio spareggio per decidere la seconda qualificata di questo raggruppamento agli ottavi di finale insieme al Chelsea.si giocherà mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 21 presso lo stadio Giuseppe Meazza.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Dopo la sconfitta subita a Torino nell’ultimo tutto di campionato contro il Torino, per i rossoneri è tempo di pensare nuovamente alla Champions League per centrare dopo 9 anni la qualificazione agli ottavi. Basterà un pareggio per centrare l’obiettivo avendo un punto di vantaggio sugli austriaci. Quest’ultimi, invece, saranno costretti a vincere altrimenti si dovranno accontentare dell’Europa League. Nessun problema in campionato ...