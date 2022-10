Lula vince il ballottaggio di un soffio | il Brasile è ancora per metà con Bolsonaro

La vittoria di Luiz Inacioda Silva alle elezioni presidenziali brasiliane costituisce una vittoria per la democrazia e la protezione del clima: lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. "Il più ...Così il segretario generale della Cgil in un messaggio inviato a Luiz Inacioda Silva e alla Cut dopo la sua elezione a Presidente del Brasile. Anche Enrico Letta twitta : "VivaPresidente!"...Il leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) ha vinto il ballottaggio, ed é stato eletto presidente del Brasile per la terza volta. Lula ha battuto l’attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro ..."Ho avuto un processo di resurrezione politica incredibile". Queste le prime parole di Lula dopo la vittoria. "Sono qui per governare questo Paese in un momento particolarmente difficile. Sono certo c ...