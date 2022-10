LIVE Musetti-Cilic 6-4 4-3 | ATP Parigi-Bercy 2022 in DIRETTA | set e break di vantaggio per il toscano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HUESLER (4° MATCH DALLE 11.00) LADI SONEGO-TIAFOE (5° MATCH DALLE 11.00) 3-4 Game. Ottavo ACE del balcanico, che resta francobollato all’azzurro. 40-15 Di poco lunga la risposta d’incontro di. 30-15 ACE, il settimo del suo match. 15-15 Servizio e smash del croato. 0-15 Sul nastro il dritto incrociato di. 4-2 Game. Dritto vincente ed altro game al servizio tenuto comodamente dal giovane. 40-15 Classica risposta del 40-0 scagliata dal croato. 40-0 Servizio, rovescio incrociato e stop volley di dritto. Molto bene Lorenzo! 30-0 Ottima seconda in kick di ...

Esordio per Lorenzoal Masters 1000 di Parigi Bercy Il n.23 ATP, deve vedersela subito con il croato Marin Cilic, n.16 del ranking e 15 del seeding Sarà possibile seguire il match in diretta su Sky Sport ...... che può sperare solo di andare a Torino come riserva, Lorenzo, che sarà protagonista alle ...riferimento della nazionale di Coppa Davis è però scivolata al decimo posto nei Pepperstone ATP...Debutto a Bercy per Lorenzo Musetti, che affronta il croato Marin Cilic, n° 17 del ranking. Più tardi tocca a Sinner contro lo svizzero Huesler, 62 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il matc ...Cilic-Musetti è un match del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.