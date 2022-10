Jessica Morlacchi | Memo Remigi torna a parlare | “Sono moralmente distrutto”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “. Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui l’azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artista, mi ha ridotto”. Così, in una nota,dopo la vicenda che lo vede colpevole di aver toccato il fondoschiena – senza alcuna autorizzazione – diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.