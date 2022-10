Hamilton e i fischi ricevuti al GP del Messico | «È stato imbarazzante»

...parla di Verstappen e della Red Bull riferendosi rispettivamente a 'lui' e 'loro' ' , ha ... In merito aie ai cori che ha subito in passato in alcuni circuiti, Verstappen ha scelto di ...... ed aiingiusti ricevuti da alcuni tifosi in questo week end, con una delle più belle ... La fame di Verstappen nonostante il titolo conquistato due settimane fa, ha impedito a Lewisdi ...Al termine del GP del Messico della Formula 1 2022 il pilota di casa Sergio Perez si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti del rivale ...GP MESSICO - Hamilton è soddisfatto per la prestazione prodotta in Messico, ma ha qualcosa da recriminare per i fischi e i buu sentiti dagli spalti. Si è goduto ...