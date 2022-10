Grande Fratello Vip 7 | tredicesima puntata | commenti a caldo

Antonella Fiordelisi, concorrente delVip, è fidanzata Secondo la sua amica più stretta, Ilenia Virno, sarebbe single (la ragazza di Salerno, qualche settimana fa, ha rilasciato un'intervista a RTL 102.5 News). Adesso, ...Questa sera torna su canale 5 con la tredicesima puntata ilVip. Antonino Spinalbese racconterà la sua storia personale, mentre per Charlie è in arrivo una sorpresa. In nomination Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. GFVIP, ...Stasera, lunedì 31 ottobre 2022, vi aspetta il tredicesimo appuntamento con Grande Fratello VIP, in diretta dalle 21:30 su Canale 5. Una serata piena di sorprese, rivelazioni e incontri: alla conduzio ...Nuovi per modo di dire. Nella casa del Grande Fratello Vip presto entreranno sei nuovi concorrenti. Due in totale sono i nomi che ha svelato Davide Maggio in ...