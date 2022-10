Agenzia ANSA

Un esodo di massa ha colpito la piu' grande fabbrica di assemblaggio al mondo di iPhone del contractor Foxconn, nel cuore della, complice il lockdown draconiano deciso contro i focolai di- 19. Nell'impianto di Zhengzhou, capoluogo dell'Henan, decine di lavoratori hanno sfondato un blocco per evitare la quarantena ...Decine di dipendenti della piu' grande fabbrica di iPhone del mondo, in, sono scappati per sfuggire al blocco del sito dopo che e' stato rilevato un focolaio di casi di, secondo i filmati pubblicati sui social media. Situato nella citta' di Zhengzhou (centro), ... Covid: Cina, fuga di massa dalla fabbrica Foxconn di iPhone - Mondo Con l'edizione 2022 di Lamborghini Esperienza Giro Cina i partecipanti hanno percorso 1100 km immersi ... dopo le fasi più critiche del Covid. Gli equipaggi sono stati proiettati in un’avventura ...Un esodo di massa ha colpito la piu' grande fabbrica di assemblaggio al mondo di iPhone del contractor Foxconn, nel cuore della Cina, complice ...