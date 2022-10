Cadavere trovato in un frutteto | è del 49enne scomparso Cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022)tra i frutteti nel ravennate. Nella mattinata di ieri, domenica 30 ottobre, il corpo di un uomo di 49 anni, Felice Orlando, è stato riin mezzo ai frutteti di Castel Bolognese, provincia di Ravenna. Il macabro ritrovamento è avvenuto in via Barignano, nei pressi di alcune case in campagna. Come riporta il Resto del Carlino l’ipotesi principale è che l’uomo sia stato ucciso. L’uomo, un operaio, era uscito nel pomeriggio di sabato intorno alle 16 per andare a caccia. Aveva infatti con sé diversi fucili, tutti regolarmente detenuti. A fare il ritrovamento sono stati i familiari. Sul suo corpo sono stati trovate ferite provocate da armi da fuoco. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri coordinati dal pm di turno Silvia Ziniti. Leggi anche: Omicidio choc in pieno centro, ucciso a colpi di ...