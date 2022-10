Calciomercato.com

All.: Alvini(3 - 5 - 2): Silvetri, Perez, Bijol, Ebosse; Pereira (30'st Makengo), Lovric (7'st Samardzic), Wallace, Arslan (19'st Ehaizibue),; Success (30'st Beto), Deulofeu. All.: ...(3 - 5 - 2): Silvetri, Perez, Bijol, Ebosse; Pereira (30'st Makengo), Lovric (7'st Samardzic), Wallace, Arslan (19'st Ehaizibue),; Success (30'st Beto), Deulofeu. All.: Sottil. Arbitro ... Udinese, Udogie: 'Tottenham Non è il momento di pensarci' Le dichiarazioni da parte dei bianconeri al termine dell'incontro odierno. Ecco il punto fatto dai talenti che hanno deciso il match ...Destiny Udogie, esterno dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Cremonese: "La partita è stata difficile, contro una squadra compatta e forte in difesa. Ci è m ...