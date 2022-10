Salvini accelera sul Ponte sullo Stretto | l’8 novembre un vertice con Occhiuto e Schifani

Leggi su open.online

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il ministro delle Infrastrutture Matteosuldi Messina. Martedì 8il vicepremier ha convocato un incontro a Roma con i governatori di Calabria e Sicilia, Robertoe Renato. «L’appuntamento, previsto nella sede del dicastero a Porta Pia, sarà l’occasione per discutere soprattutto di. Si tratta, com’è noto, di un ambizioso obiettivo del centrodestra.intende realizzarlo, in piena coerenza con quel programma elettorale premiato da milioni di elettori e che rappresenta la stella polare del vicepremier e ministro, in totale condivisione con i partner di governo», scrive il ministero in una nota. «Sul ...