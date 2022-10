Non ho più voglia di essere me stesso | a voi non capita mai?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Mi presento: sono Ricky Farina. Ho 53 anni, ho un calcolo al rene da operare, e sono in crisi. Ho una laurea in filosofia che non mi serve a niente, non ho un lavoro, non ho una moglie, non ho figli, non ho responsabilità se non quella dime. Non sono un intellettuale, non sono uno studioso, capisco a malapena il francese e l’inglese, faccio film ma non sono un regista, scrivo aforismi ma non sono un aforista, scrivo anche qualche poesia senzaun poeta. Sono un videoblogger del Fatto Quotidiano online, ogni tanto viene fuori un bel pezzo, ma proprio ogni tanto. Non so niente di chimica, fisica, geometria, matematica, non so come funziona un frigorifero, l’economia per me è arabo e non so nemmeno l’arabo, anche se mio padre è nato e vissuto al Cairo. Sono un fallimento totale! Aiuto. Che crisi! Faccio sesso vestito ...