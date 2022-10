Karate | ai Mondiali Giovanili Matteo Fiore è strepitoso oro nel kumite

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 30 ottobre 2022) Konya – Unoincoronato campione del mondo U21 a Konya, in Turchia, nell’ultimo atto deidi2022. Il giovane azzurro ha sfidato oggi il macedone Vitomir Trajkovski per la medaglia più pregiata e lo ha battuto nettamente andandosi a conquistare una meritatissima medaglia d’oro negli 84 kg di. Alessio Ghinami foto Fijlkam Poco prima di lui, anche Alessio Ghinami nel kata individuale U21 ha conquistato una medaglia di bronzo, avendo la meglio sullo statunitense Mason Powell, grazie a una grandissima prestazione. Risultato finale: 25.72 a 25.4. Quinto posto, infine, per Elena Roversi e per le due squadre di kata. Elena si è arresa alla filippina Sakura Alforte per una manciata di punti (24.6 a 24.54), mentre i ...