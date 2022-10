OA Sport

Molto distanti gli altri contendenti: al terzo posto troviamo il tedesco Sebastian Heisele, forse l'ultimo che può ancora realisticamente sperare di lottare per il titolo. Il suo score è di - 17, ...E'Smith a restare da solo in vetta alla classifica del torneo Portugal Masters del DP World Tour, avvicinandosi il secondo successo in carriera sul circuito. Al Dom Pedro VictoriaCourse (... Golf: Jordan Smith spettacolare al Portugal Masters 2022, vince con -30 e infrange vari record! 15° Edoardo Molinari VILAMOURA, Portugal (AP) — Jordan Smith led from start to finish to win the Portugal ... three eagles and only three bogeys across the four days at the Dom Pedro Victoria Golf Course. The win moved ...Jordan Smith set the record for the lowest-ever winning score on the DP World by reaching 30-under-par in his win at the Portugal Masters.