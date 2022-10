Gabriel Garko | Ballando 29 ottobre 2022 video e gallery

(Di domenica 30 ottobre 2022) Nella quarta puntata dicon le Stelledi stasera, 29, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dall’attoree dalla bella ballerina Giada Lini. Purtroppo, durante le prove in studio di giovedì,si è infortunato durante una presa nella quale teneva per un braccio la compagna. Per lui un muscolo del braccio fuori uso, in attesa di sapere se anche il tendine sia danneggiato. La coppia ha ballato un Quick Step sulle note della colonna sonora del film The Mask.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e ...

Come ogni edizione, gli infortuni non mancano, e sesembra intenzionato a non mollare, Luisella Costamagna questa sera è arrivata sulla pista con una idea ben chiara: non ballare e ...Pochi giorni fa, che è in coppia con la maestra di danza Giada Lini si è seriamente infortunato ad una spalla mettendo a rischio la sua partecipazione nello show del sabato sera di Rai1. E collegandosi ...Ballando con le Stelle, Gabriel Garko si presenta in puntata con il tutore al braccio. Ecco cosa è successo all'attore ...Non sono giorni semplici per Ballando con le stelle : lo show del sabato sera di Rai1 sta facendo i conti con diversi concorrenti infortunati, ...