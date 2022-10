F1 oggi | GP Messico 2022 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022), domenica 30 ottobre, andrà in scena il GP del, terzultimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Città delci si giocherà con determinazione il successo di tappa, visto e considerato che i titoli piloti e costruttori sono già stati conquistati dall’olandese Max Verstappen e dalla Red Bull. Il neerlandese darà la caccia al 14° sigillo di questa stagione per lui, che vorrebbe dire record. Il primato delle vittorie nella singola stagione (GP) Max lo condivide con i due tedeschi Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Considerando la storia recente e le tre vittorie in terra messicana, Verstappen potrebbe centrare questo obiettivo. Vedremo se la Red Bull vorrà dare una mano all’idolo di casa, Sergio Perez, desideroso di trionfare davanti al proprio pubblico. Ambizioni ci sono anche in Ferrari, ...