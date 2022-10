“Da noi a ruota libera” | Francesca Fialdini strepitosa in mini abito e capelli wet

Leggi su dilei

(Di domenica 30 ottobre 2022) Lo strepitoso look diaccende lo studio di Dai noi a, nel nuovo appuntamento in onda oggi pomeriggio su Rai1. La conduttrice sfoggia per l’occasione una tinte nero-verdi, dal collo alto e lungo fino all’altezza delle ginocchia. Ma è l’effetto bagnato della sua acconciatura a mettere in risalto tutta la sua bellezza: il wet look deiè impeccabile e, portati all’indietro e ben pettinati, la trasformano in una sirena appena uscita dalle acque del mare.: look da favola a “Da noi asi conferma ancora una volta icona di stile sul piccolo schermo, come dimostra il look ...