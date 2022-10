Wta 125 Tampico 2022 | Cocciaretto non si ferma | batte Zhu e approda in finale

(Di sabato 29 ottobre 2022) Prosegue la settimana da urlo di Elisabetta, capace di spingersi fino innel Wta 125 di. La tennista azzurra sta concludendo la stagione in crescendo e lo dimostra il suo percorso in Messico, dove ha sconfitto avversarie di alto livello. Dopo i successi ai danni di Zhao, Bouzkova e Osorio, in semiè arrivata una vittoria in due set contro la cinese Zhu. 6-4 7-6(4) il punteggio in favore di Elisabetta, che ha impiegato 2h14? per imporsi edre in. A contenderle il titolo troverà l’esperta polacca Magda Linette, quinta forza del seeding che in semiha piegato la canadese Marino. Tra le due non ci sono precedente, ma secondo i bookmakerspartirà leggermente sfavorita. A ...

Danilina/Haddad Maia Punti e Montepremi Il montepremi totale alle finalidi Fort Worth è di $ 5. Assegnazione dei punti :punti per partita giocata, piùpunti per ogni singola vittoria ...Genie, come è soprannominata, è tornata quest'anno a giocare un match ufficiale (dopo 1 anno, 4 mesi e 29 giorni dall'ultimo disputato) in doppio aldi Vancouver, vincendo il primo turno in ...Elisabetta Cocciaretto non conosce ostacoli nel WTA 125 di Tampico: il successo in due set sulla cinese Lin Zhu le vale l'accesso in finale ...Subito chance di rivincita per Gauff contro la n.1 Swiatek. Esordio anche per Jabeur, Pegula e Kasatkina. In palio 5 milioni di dollari e 1.500 punti per la vincitrice ...