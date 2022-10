Ultime Notizie – Al via ‘Inside’ | costola d’inchiesta de ‘Le Iene’ | si parte con David Rossi

(Di sabato 29 ottobre 2022) Quello avvenuto il 6 marzo del 2013 in una delle più importanti banche italiane è stato davvero semplicemente un suicidio? Oppure si tratta di qualcos’altro? È con questo interrogativo che si apre domani, domenica 30 ottobre, in prime-time su Italia1, la prima puntata del nuovo programma “Le Iene presentano: Inside”, sei serate per sei argomenti trattati in precedenza da Le Iene raccontati e approfonditi con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Il primo appuntamento dal titolo “Suicidio o omicidio: si riapre il caso?” è interamente dedicato al manager del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio, il 6 marzo del 2013, nel bel mezzo di una bufera mediatica, finanziaria e giudiziaria. Con contenuti esclusivi, nuove testimonianze, indagini e ricostruzioni, l’inchiesta – di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti ...

