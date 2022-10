Togliendo dall’oblio la quieta trasparenza di Diego Valeri

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tra gli scrittori veneti circola un’aria di famiglia. Forse perché, lo ipotizza Guido Piovene, vivono il paesaggio come un “sogno di se stessi”, ossia condividono una disposizione sensuale, idillica, “coloristica”, che allontana dalla Storia e rende naturalmente conservatori. Il discorso vale per Comisso, per Parise, ma in parte anche per lo stesso Piovene e per Zanzotto; e più che mai, prima che per loro, per(1887-1976). Sparito dai cataloghi subito dopo la morte, questo poeta ci viene oggi riproposto in una preziosa antologia dall’editore Il Ponte del Sale. “Il mio nome sul vento. Poesie 1908-1976” ha una forma curiosa: non è diviso in sezioni, e la provenienza dei testi dalle rispettive raccolte è indicata solo in appendice. Il curatore Carlo Londero motiva questa scelta definendo l’opera dicome un continuum, ...