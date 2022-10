Pd | la carica dei giovani di ' Coraggio Pd' | ' via gruppo dirigente o congresso farsa' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Bisogna dire le cose come stanno: noi abbiamo una classeche si ripropone incessantemente e che dopo 10 anni di governo pretende ancora di dettare l'agenda della discussione. Noi abbiamo bisogno del cambiamento della prima fila del nostro partito, non solo del segretario, altrimenti è unaquesta costituente, questa apertura". Così Brando Benifei, capoPd in Europa, aprendo l'assemblea a Roma di 'Pd'. Riunione partecipata con moltiesponenti dem, molti amministratori locali, compresa la più giovane deputata, Rachele Scarpa, tra gli altri. "Se non sarà una fase costituente vera, allora tanto valeva raccogliere le firme per i candidati... Noi con questo nostro impegno di oggi dare un messaggio diverso, noi vogliamo prendere sul serio la ...