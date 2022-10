Inter-Sampdoria 2-0 LIVE | Skriniar a lato di un soffio

La notizia è subito arrivata a San Siro, dove si stava giocando: la Curva nerazzurra è rimasta in silenzio e senza striscioni. Iscriviti alla newsletterCommenta per primo L'chiude in vantaggio per 2 - 0 il primo tempo di San Siro contro la. Ma il tifo nerazzurro non festeggia, anzi. La curva, all'intervallo, inizia a lasciare lo stadio in segno di ...L'omicidio è avvenuto poco prima della partita Inter-Sampdoria: per rispetto, i tifosi della curva dell'Inter non hanno esposto gli striscioni. Boiocchi non è morto sul colpo, al momento dell'arrivo ...Vittorio Boiocchi, pluripregiudicato e capo ultrà dell'Inter, è stato ucciso in una sparatoria in strada a Figino, alla periferia ovest di Milano. L'uomo - che ha trascorso ...