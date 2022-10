Inter | Inzaghi | «La squadra è in fiducia»

(Di sabato 29 ottobre 2022) Le parole di Simonedopo la vittoria dell’: «Il calendario bisogna guardarlo, da qui alla sosta abbiamo partite difficili» Simoneha parlato a Sky dopo-Sampdoria. Di seguito le sue parole. CONDIZIONE DI–«Laè ine sta ottenendo vittorie convincenti, ma dobbiamo continuare. Abbiamo fatto un mese di ottobre quasi perfetto». LA COSA MIGLIORE DELLA SERATA – «Il fatto che mi diverto tanto a veder giocare la. Stiamo bene, stanno tornando giocatori che sono mancati e quando un allenatore può scegliere è più facilitato per il suo lavoro». CALENDARIO E CLASSIFICA – «Il calendario bisogna guardarlo, da qui alla sosta abbiamo partite difficili. Non bisogna guardare la classifica, ma le ...

MILANO - Ora è certo, l'è tornata. A guardarla giocare, la squadra di Simonesembra quella che strabiliò il campionato nella scorsa stagione fra novembre e dicembre, in un deja vu distante un anno. La ...In avvio di ripresa gli uomini di Simonesfiorano il 3 - 0 con una doppia occasione clamorosa sciupata da Lautaro Martines e poi da Dzeko, dovendo aspettare fino al 74 per trovare il terzo gol della serata con il subentrato Correa al ...Inter Inzaghi Sampdoria. Porta presidiata ancora da Andrè Onana, con Skriniar, De Vrij – occhio all'insidia Acerbi – e Bastoni a guidare la retroguardia nerazzurra. Sulle fasce ancora conferma per ...