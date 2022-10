FINTO SMS INPS | FATE ATTENZIONE A NON CADERE NELLA TRAPPOLA “per evitare la revoca dei benefici a lei concessi”

Leggi su analisideirischinformatici

(Di sabato 29 ottobre 2022)alla truffa SMSDiversi utenti ci segnalano l’arrivo di un SMS truffaldino, che invita a fare click su un link malevolo. Il messaggio recita : “Gentile utente, perladeia leila invita ad identificarsi, per proseguire https://id-xxxxxx/lnps”. Vi invitiamo a non credere mai che un istituto governativo vi possa richiedere una verifica tramite un sms.altresì a non aprire mai link inviati tramite SMS se inviato da utenti anonimi, finti enti o gestori. Alcuni consigli per nonnelle truffe : – Non “cliccare” sui link inviati tramite e-mail o sms sospetti; – Verificare sempre l’autenticità della pagina dell’istituto bancario o del mittente di servizi. – Non fornire ...