Calcio | Spalletti ' filotto vittorie | i miei da applausi'

La squadra distritola gli avversari, li aggredisce, li sfinisce con unche tutto avvolge. Si diverte il Napoli, come sospeso in una bolla, galleggia nel suo sogno. A fine ottobre è ..."Oggi però - spiega- abbiamo concesso troppo, siamo riusciti ad andare in gol in avvio, meritandolo, poi abbiamo raddoppiato. Poi, magari penso potrebbe essere fisiologico, ma ci sono ..."Faccio subito un applauso per il filotto di vittorie di partite a tutta la squadra. Ogni volta li vedo ricominciare con voglia e metterci qualcosa di nuovo, perché sanno che gli avversari sono molto ...Napoli spettacolare e spietato. La squadra di Spalletti chiude sul 4-0 con il Sassuolo e arriva a 13 vittorie consecutive tra campionato e coppa, un record impressionante, confermandosi prima in solit ...