Pd | Letta | ' tempi Congresso importanti ma anche il modo'

... la segreteria uscente si riunisce per la direzione nazionale, dettando i- al contrario - ... ha anticipatonel suo intervento. E se dal governo invece si dettano le nuove politiche su ...Il nuovo manifesto del Pd dovrà essere pronto per gennaio, lo ha detto Enricoparlando alla direzione del partito. 'Nel mese di gennaio - insufficienti per una riflessione approfondita - ...Roma, 28 ott (Adnkronos) - "I tempi sono importanti ma è importante il modo se è così, parlando di cose concrete, difendendo l'identità, partendo da una analisi senza sconti su cosa siamo ...Candidature entro il 28 gennaio, primarie il 12 marzo. Ci vorranno quasi 5 mesi di tempo per scegliere il prossimo segretario del Pd. Questo il percorso congressuale che emerge dalla direzione ...