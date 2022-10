“Non vi piaccio? Non è un mio problema” | Ascanio Pacelli si rade definitivamente

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il pubblico televisivo ha avuto modo di conosceregrazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 4, edizione andata in onda nel 2004, dove ha anche avuto modo di innamorarsi di una delle sue compagne di avventura, Katia Pedrotti, che ha poi sposato e da cui ha avuto due figli. Pur non essendo stato presente in questi anni in maniera fissa in Tv, lui resta uno dei più amati e seguiti sui social, dove non manca di condividere immagini della sua famiglia e della sua attività sportiva (è un golfista). Uno degli ultimi post che lui ha pubblicato su Instagram è stato però realizzato per mostrare a tutti i suoi follower un gesto per lui importante, ma che sa di liberazione. Il 49enne (li compirà il 29 novembre 2022), infatti, ha deciso di rasarsi a zero, stanco di doversi ritrovare ogni giorno a fare la conta dei capelli caduti e di dover ...