Halloween 2022 il riciclo fa tendenza | come realizzare delle zucche con l’ovatta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Siete alla ricerca di una decorazione fantastica per la vostra casa? Ecco, di seguitoconsfere di ovatta. Materiali perleconAvrete bisogno di: 4 elastici da ufficiosfere di cotone pressato (si trovano in vendita anche online) Della vernice acrilica di colore arancione Un pennello e un paio di forbici Un sacchetto di carta ed uno stuzzicadenti Una bacinella Q.b. di colla vinilica Q.b. di acqua.con: posizionare gli elastici Prendere una sfera di cotone ed avvolgere intorno ad essa gli elastici, lasciandoli distanziati tra di loro, per ...