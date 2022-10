F1 | Fernando Alonso torna al settimo posto nel GP degli Stati Uniti L’Alpine vince l’appello

(Di venerdì 28 ottobre 2022)ha ufficialmente chiuso alil Gran Premio2022. Si è definitivamente chiusa la vicenda che riguardava il pilota spagnolo del, che era stato squalificato di ben trenta secondi per aver guidato senza uno specchietto a causa dell’incidente con Lance Stroll, con la macchina diche si è impennata, perdendo vistosamente contatto con il terreno. Una vicenda comunque grottesca e che fa capire le difficoltà decisionali della FIA. Il primo passo era avvenuto in Texas al termine del Gran Premio, conche era stato squalificato, dopo una segnalazione da parte della Haas, di trenta secondi, perdendo dunque la sua settima posizione, conquistata grazie ad una ...

A poco meno di una settimana dall'incidente occorso ad Austin, ed al successivo arrivo al 7° posto nonostante l'impatto contro le barriere,proverà a replicare un altro piazzamento in zona punti anche in occasione del Gran Premio del Messico . Un obiettivo che sarà ancor più carico di motivazioni dopo la decisione della ...Doohan salirà a bordo della vettura die condurrà un'ora di lavoro in pista, apprendendo quante più cose possibili sulla monoposto, mai testata fino ad oggi, e sulla gestione dei ...Buone notizie per Fernando Alonso e per l'Alpine. I commissari di gara infatti hanno annullato la penalità di 30 secondi inflitta al pilota spagnolo al termine del Gran Premio sul circuito statunitens ...I commissari sportivi della FIA hanno ritirato la penalità attribuita ad Alonso nel GP di Austin restituendogli il settimo posto ...