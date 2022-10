Anche i capelli invecchiano

Corriere della Sera

La Foria si è presentata con una parrucca simile aidella Merlino. Poi ha detto: 'Se io sono qui con te è da collante, noi non ci conoscevamo. Se si è intelligenti si èautoironici, io ...... con un omaggio al taglio didiventato simbolo della rivoluzione e che è rappresentato ... con il film di Roberta Torre "Le favolose" su Antonia, trans a cui è stata negata l'identità... Caduta dei capelli, le cause e i nuovi farmaci per bloccarla (anche per le donne) Lo studio dell'ONG francese Pollinis mostra un'ampia contaminazione da pesticidi (DDT vietato compreso) nei capelli dei partecipanti al test ...Ci sono acconciature che, con il minimo sforzo, sanno donare fascino ed eleganza a ogni chioma. Una fra tutte e lei, la treccia ...