Shell | profitti per 9 miliardi in tre mesi grazie ai prezzi di petrolio e gas spinti dalla guerra in Ucraina

(Di giovedì 27 ottobre 2022)da record per la compagnia petrolifera ingleseche ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con utili per 9,5di dollari (9,4di euro), il doppio rispetto ad un anno fa e secondo risultato migliore di sempre dopo quello del periodo aprile-giugno 2022. Il risultato è al di sopra delle stime degli analisti che si attendevano guadagni per 9. L’utile dei primi 9dell’anno supera i 30di dollari. Dopo la diffusione dei dati i titoli della compagnia petrolifera privata più grande del mondo salgono del 3,4%. Il gruppo ha annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie (buy back) da 4di dollari nei prossimi tre. Queste operazioni hanno l’effetto di accrescere il valore ...

