Shawn Michaels | “Halloween Havoc sancirà la rinascita di NXT”

(Di giovedì 27 ottobre 2022)è uno dei grandi veterani della WWE. Dopo una fantastica carriera in ring, si è dedicato anima e corpo al suo nuovo ruolo “dirigenziale” nel backstage. Abbiamo visto proprio alcuni video di un HBK molto coinvolto, anche emotivamente, durante e dopoe proprio di questo argomento ne ha parlato in una recente intervista. The reborn “NXT esiste da un bel po’ ma credo che con Hallowenabbiamo segnato la nostra. Spero che la gente se ne accorga che il futuro della federazione lo stiamo costruendo qui.”

Logan non ha mai nascosto la sua passione verso il mondo del Wrestling e ha già all'attivo due vittorie, oltre ad essersi allenato assieme a. La card di WWE Crown Jewel Omos vs Braun ...Consegnata agli archivi l'edizione 2022 di Halloween Havoc , evento speciale targato NXT che, c ome anticipato dain una conference call con la stampa , non ha deluso le aspettative. Tra match al cardiopalma, azioni spettacolari e tante sorprese, ecco il resoconto di quanto accaduto nello show ... Shawn Michaels parla del possibile match con Eddie Guerrero I match che andranno in programma a WWE Crown Jewel, Premium Live Event che si terrà il 5 novembre in Arabia Saudita.Negli ultimi giorni, abbiamo visto inoltre Logan Paul andarsi ad allenare nientepopodimeno che con il WWE Hall of Famer Shawn Michaels, considerato uno dei migliori worker dell'intera storia della WWE ...