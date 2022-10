Puc | Chiusolo in commissione | “Nessun ritardo | nostra linea coerente con gli obiettivi regionali”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Il percorso per il nuovo Puc non subirà ritardi”. Così Molly, assessore all’Urbanistica, ha rassicurato questa mattina la competente. A far sorgere qualche preoccupazione, si ricorderà, l’esigenza (leggi qui) di armonizzare quanto già prodotto da palazzo Mosti con le novità introdotte lo scorso agosto dalla Regione in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. “Non servono stravolgimenti ma soltanto alcune integrazioni. Già per la prossima settimana, quando latornerà a riunirsi, contiamo di ripresentare la relazione con le linee guida e la proposta di delibera” – spiega l’esponente della giunta Mastella. Insomma, il terreno da recuperare è poco. Questione di merito e non di fortuna chiarisce la ...