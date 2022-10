Multe ai no - vax | pressing della Lega | ' Vanno cancellate' Ecco quali e per chi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Leai no - vax potrebbero essere presto: c'è ilper cancellare le sanzioni di 100 euro per gli over 50 che prima del 15 gennaio 2022 non risultano in regola con ...

Leai no -potrebbero essere presto cancellate: c'è il pressing della Lega per cancellare le sanzioni di 100 euro per gli over 50 che prima del 15 gennaio 2022 non risultano in regola con gli ...E lerecapitate dall' Agenzia delle Entrate nelle case degli italiani, avrebbero raggiunto ... Dipendenti comunali No -, il giudice ordina di reintegrarli: 1.400 lavoratori furono licenziati ...Ricoverata in una Rsa all'età di 97 anni, si è vista recapitare una multa di 100 euro perché non ha ricevuto la seconda dose di vaccino. Sanzione, decisa ...Il governo sta pensando allo Stop agli alert nella crisi d’impresa, alla proroga a fine anno per la sanatoria del credito di imposta ricerca e sviluppo, alla soppressione della multa da 100 euro ai no ...