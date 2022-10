L’apertura di Xi agli Stati Uniti | «Pronti a collaborare per la coesistenza pacifica e la cooperazione»

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La Cina è «pronta acon gli Usa per trovare il modo giusto per andare d’accordo nella nuova era sulla base del rispetto reciproco, dellae dellavantaggiosa per tutti». Questo il messaggio rivolto a Joe Biden dal presidente cinese Xi Jinping, che la scorsa settimana è stato riconfermato alla guida del Partito comunista (e del Paese) per la terza volta consecutiva. L’occasione è stata la cena di gala annuale del National Committee on Us-China Relations al Plaza di New York, dove Xi ha fatto leggere un suo messaggio. Nessuna comunicazione diretta tra i due presidenti, dunque. Piuttosto, un invito al dialogo e alla, soprattutto in vista del prossimo G20 che si terrà a Bali il 15 e 16 novembre, dove i due leader potrebbero avere il loro primo ...