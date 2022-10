Indagine Juve sulle plusvalenze | la Procura FIGC chiede i nuovi atti ai pm

Sky Tg24

Per il magistrato si tratta di una frase rilevante perché dimostra che 'tutti gli indagati sono a piena conoscenza dell'in corso'. Ma la procura non aveva chiesto soltanto i domiciliari per ...... come la volontà di cambiare strada: la voce plusvalenze della, salita a 166 milioni nel 2020, ... Le carte dell', unite all'altro filone dell'inchiesta che riguarda il taglio agli stipendi ... Indagine "Prisma" e caso plusvalenze: cosa rischia la Juventus Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè – secondo quanto riportato dall’Ansa – ha chiesto alla Procura della Repubblica di Torino di conoscere gli atti nuovi e finora mai trasmessigli, come ...è stato il messaggio di Agnelli che ha così sottolineato, insieme ai legali, la voglia di compattezza e di serenità visto il costante rispetto delle regole.