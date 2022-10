Ucraina | la controffensiva di Kherson a rilento | ' Difficoltà logistiche e per il clima'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Lanell'oblast di, da parte delle forze ucraine, si sta rivelando più difficile di quanto non fosse stata quella nel nord - est, verso Kharkiv. Le cause delle, vanno ...

'Il sud dell'è una regione agricola e abbiamo molti canali di irrigazione e ... per loro è conveniente', ha detto il ministro aggiungendo che il 'secondo motivo' che rallenta la'...... la "linea Wagner" scavata dai mercenari di Putin per fermare ladi Kiev 21 ottobre -, la diga di Kakhovka nel mirino russo: Zelensky lancia l'allarme, Mosca nega 20 ottobre - ... Prosegue la controffensiva ucraina per la riconquista dei territori occupati dai russi