Roma | Zalewski non ha dubbi | “Sconfitta col Napoli immeritata”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Contro illaè arrivata in un modo immeritato. Loro hanno sfruttato gli episodi, noi no. Siamo fortunati a giocare giovedì per dimenticarla in fretta”. L’esterno dellaNicolatorna a parlare dellacontro ilnella conferenza stampa della vigilia del match contro l’Hjk Helsinki. Contro i finlandesi in Europa League, i giallorossi scenderanno in campo sul sintetico: “Ci abbiamo giocato due volte l’anno scorso e non succede tutte le domeniche. Come ha detto il mister possiamo definirlo un altro sport ma posso dire che ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti”, concludeSportFace.